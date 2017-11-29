Французские экстремалы спрыгнули с горы и залетели в дверь самолета

Двое экстремалов из Франции Фред Фюген и Винс Реффет, одетые в вингсьюты, спрыгнули с высоты более четырех тысяч метров и залетели в открытую дверь самолета, двигавшегося на скорости 140 километров в час.

Об этом сообщает «Сноб».

Бейсджамперы спрыгнули с вершины Юнгфрау в Швейцарских Альпах с высоты 4062 метра. Во время полета экстремалы парили над горами и по очереди залетели в дверь самолета. Прежде чем выполнить этот трюк, спортсмены провели 100 тренировочных вылетов.

Полет французских экстремалов напоминает сцену из фильма «Золотой глаз» 1995 года, где агент Джеймс Бонд влетел в самолет на мотоцикле.

Напомним, ранее сообщалось, что экстремалы в реактивных ранцах на километровой высоте выстроились в фигуру с самолетами.