МБК «Николаев» дома уверенно обыграл «Химик»

В украинской баскетбольной Суперлиге 30 ноября МБК «Николаев» обыграл южненский «Химик».

Об этом сообщили в Федерации баскетбола Украины.

«Николаев» - «Химик» 76:67 (22:23, 16:19, 24:8, 14:17) Николаев: Тонченко 5+5 подборов+7 передач, Шостуха 8+3 перехвата, Попов 7, Онуфриев 13, Кушниров 20+11 подборов, Носков 12+6 подборов, Аникиенко 6+5 подборов, Давидюк 5+7 подборов. Химик: Колтер 17+3 перехвата, Эриенс 7+9 подборов, Петров 11.

Решающей в матче стала третья четверть: южненцы ошиблись почти во всех своих бросках, пропустив за шесть минут рывок «Николаева» 21:0. В заключительной четверти южненцы не нашли в себе моральных сил, чтобы вернуться в игру. Хозяева уже заметно устали, однако ужасный процент реализации бросков с игры не позволил команде гостей сравнять счет.

Лучшим в этом матче стал центровой «Николаева» Александр Кушниров, который оформил дабл-дабл. Лидер «корабелов» отработал на щитах, добавив к 20 очкам 11 подборов, а его рейтинг эффективности составил 28 баллов.

Напомним, что ранее в МБК «Николаев» сменился главный тренер.