ЕС вывел из-под санкций российское топливо для полета на Марс

Совет Евросоюза вывел из-под санкций ракетное топливо для российско-европейского проекта по исследованию Марса ExoMars 2020.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Официальный журнал ЕС.

В пятницу, 2 декабря, решение о снятии санкций вступает в силу.

«Запреты ... не применяются к предоставлению прямо или косвенно технической помощи, финансирования или финансовой помощи, связанной с продажей, поставкой, передачей или экспортом и импортом, приобретением или транспортом гидразина (CAS 302-01-2) с концентрацией 70% и более», - говорится в решении.

В то же время в документе отмечается, что санкции не применяются при определенных условиях.

«Гидразин применяют для испытаний и полета модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars 2020. Объем гидразина ... рассчитан в связи с потребностями каждого этапа миссии, не должен превышает 5 тысяч килограммов на всю продолжительность миссии. Объем гидразина, предназначенного для полета модуля в рамках миссии ExoMars 2020 года не должен превышать 300 килограммов », - отмечается в решении ЕС.

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не видит никаких аргументов в пользу немедленной отмены санкций против Российской федерации.