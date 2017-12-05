Игроков «Судостроителя» проверят на детекторе лжи на причастность к ставкам

Все игроки и сотрудники николаевского «Судостроителя», который выступает во второй лиге чемпионата Украины по футболу, на нынешней неделе пройдут тесты на детекторе лжи. Целью этого является выяснить, причастны ли они к ставкам на игры.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Николаевские новости».

- Любой игрок или сотрудник клуба, которые «провалят» тест на детекторе лжи или откажутся проходить его, немедленно прекратят сотрудничество с «Судостроителем». Каждый футболист и сотрудник подписывают отдельное соглашение, разработанное нашим юристом, соглашаясь на проведение тестов на детекторе лжи или на прекращение действия контрактов. Не будет коррупции в нашем клубе, - сообщил главный тренер «Судостроителя» Деннис Люкенс.

Напомним, что ранее подобную проверку устроили в МФК «Николаев», тогда главный тренер команды Руслан Забранский заявил, что игроки клуба прошли тест на детекторе лжи.