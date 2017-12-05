«Нико-Баскет» дважды в гостях обыграл команду «Харьковские Соколы»

Николаевский клуб «Нико-Баскет» одержал восьмую победу подряд в высшей лиге. С прочным запасом очков николаевская команда выиграла обе встречи на выезде в Харькове.

«Харьковские Соколы» - «Нико-Баскет» - 64:86 ХС: Золотарев (14 очков), Шаламов (13). НБ: Мещеряков (23+9 подборов), Гуменюк (16+13 подборов), Горобченко (12+5 подборов+5 передач +6 перехватов), Вершинин (10), Заплотинский (6), Жуковский (6+9 подборов), Берестнев (5), Лукьян (4), Ожегов (2), Яворский (2).

«Харьковские Соколы» - «Нико-Баскет» - 62:80 ХС: Шаламов (20), Ольховский (14), Базилев (12), Коровяков (7+12 подборов+6 передач). НБ: Ожегов (18), Заплотинский (15), Гуменюк (14+9 подборов), Вершинин (13), Горобченко (6+6 передач), Жуковский (5), Мещеряков (3), Лукьян (3), Липко (2), Штанько (1), Яворский, Берестнев.

Напомним, ранее сообщалось, что МБК «Николаев» в домашнем матче разгромил одесскую «БИПУ».