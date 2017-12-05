России запретили выступать на Зимней олимпиаде под своим флагом, а министра Мутко дисквалифицировали

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение запретить сборной России выступать на Играх в Пхенчхане под своим флагом.

Об этом сообщает «Трибуна».

МОК предложил россиянам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. Спортсмены, включенные в списки приглашенных, смогут выступать на Олимпиаде в личных и командных соревнованиях под именем Olympic Athlete from Russia (OAR).

Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом. На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн. Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) временно приостановлена. Также никто из административной команды России в Сочи-2014 не сможет поехать в Корею. На Олимпиаду не пустят и ни одного члена министерства спорта России.

Вице-премьер России Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно дисквалифицированы от Олимпиад. Россия должна возместить все расходы, связанные с расследованием. Общая сумма компенсации – 15 миллионов долларов. Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России к допинговой системе, существовавшей в стране.

Напомним, в феврале 2014 сборная России выиграла медальный зачет Олимпиады в Сочи, а месяц спустя аннексировала Крым. Это стало точкой отсчета для санкций, которые позднее проникли и в спорт.

В ноябре 2014 вышел фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта (канал ARD) о допинге в русской легкой атлетике – информаторами стали супруги Степановы: Юлия (бегунья) и Виталий (экс-сотрудник РУСАДА). В тот же день французская газета L’Equipe вышла с подобным расследованием. МОК, ВАДА и ИААФ заинтересовались фильмом Зеппельта. Расследование (уже реальное, а не журналистское) продолжалось почти год.

В ноябре 2015 с докладом выступила комиссия Ричарда Паунда, где обвинила министерство спорта России в «манипулировании» допинг-пробами спортсменов. По итогам расследования русских легкоатлетов отстранили от соревнований под национальным флагом – бан не снят до сих пор. Тогда же ВАДА обвинило директора Московской лаборатории Григория Родченкова в уничтожении почти 1500 проб – и он ушел в отставку.

За последние годы ВАДА и МОК занялись перепроверкой олимпийских проб: так Россия потеряла почти три десятка медалей Пекина-2008 и Лондона-2012. Все по закону – ни единого выигранного иска со стороны россиян.

В мае 2016 экс-глава ФГУП «Российский антидопинговый центр» Григорий Родченков, уехавший в Штаты, рассказал много интересного о допинговой программе перед Играми-2014 в Сочи. Его сведения легли в основу расследования «The New York Times». С этого начались зимние проблемы россиян. Сразу после интервью Родченкова ВАДА сообщило, что все показания проверит канадский юрист Ричард Макларен. Тот в короткие сроки пришел к выводу о существовании допинг-системы, его июльский доклад повлиял на допуск к Играм-2016 российских тяжелоатлетов и гребцов. Легкоатлеты, за исключением Клишиной, в Рио тоже не поехали.

Макларен выпустил второй доклад в декабре 2016. Это тот самый документ, по которому сейчас осудили Россию. Там речь о манипуляциях с пробами до и во время Олимпиады в Сочи: нечеловеческое содержание соли в пробах и подмена флаконов (о них свидетельствовали царапины на крышках). Во всем этом участвовали представители госструктур России, в том числе ФСБ.

Доклад Макларена почти год перепроверяли две комиссии МОК: команда Дениса Освальда заново изучала все пробы русских спортсменов в Сочи-2014, бригада Самуэля Шмида – причастность государства к допинговой системе. На данный момент два с лишним десятка спортсменов пожизненно отстранены от Игр в любом качестве, у России отняли 11 медалей – сборная потеряла первое место в общем зачете. Шмид доказал участие государства в манипуляциях с пробами.