«Шахтер» обыграл «Манчестер Сити» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в группе F обыграл «Манчестер Сити». Благодаря этой победе «Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Чемпион».

«Горняки» мощно и смело начали матч. На 26-й минуте Бернард шикарным обводящим ударом поразил девятку ворот соперника. Еще через 6 минут счет удвоил Исмаили, который после перерыва получил травму. Во втором тайме гости больше владели инициативой, но до голевых моментов дело почти не доходило. Лишь в компенсированное арбитром время Агуэро забил с пенальти, установив окончательные цифры на табло.

В параллельном матче группы конкурент «Шахтера» за выход в плей-офф «Наполи» проиграл «Фейеноорду».

«Шахтер» - «Манчестер Сити» - 2:1 Голы: 1:0, 26, Бернард, 2:0, 32, Исмаили, 2:1 – 90+2, с пенальти Агуэро.

«Фейеноорд» - «Наполи» - 2:1 (1:1, 1:0) Голы: 0:1, 2 Зелиньски, 1:1, 33, Йоргенсен, 2:1, 90, Сен-Жюст.

Напомним, ранее сообщалось, что националисты остановили автобус «Шахтера» и стали угрожать футболистам.

Фото – «Телеграф»