В РФ хотят сделать свою альтернативу Олимпиаде-2018

В Российской Федерации думают над созданием альтернативных соревнований, вместо Олимпиады-2018, в которой РФ не будет участвовать.

Об этом сообщает «Xsport».

«Для тех спортсменов, кто решит не ехать на Олимпийские игры, нужно провести альтернативные соревнования», – сказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

При этом он призвал не обвинять в отсутствии патриотизма тех российских спортсменов, кто решит ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Напомним, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.