Ригондо извинился перед болельщиками за проигрыш и заявил, что Ломаченко действительно силен, – СМИ

Кубинский боксер Гильермо Ригондо, комментируя итоги боя с Василием Ломаченко за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе, признал превосходство украинского спортсмена.

Об этом он написал у себя в Twitter, передает «Новое время».

«Василий Ломаченко действительно так силен, как все говорят. Хочу поздравить его с победой», – заявил Ригондо.

При этом боксер извинился перед поклонниками, которые на него рассчитывали.

«Каждому, кто в меня верил и даже тем, кто вообще не верил, хочу сказать только одну вещь: «Извините», – написал он.

Впрочем, позже данный пост был удален.

Напомним, в воскресение, 10 декабря, в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко одолел 37-летнего кубинца Гильермо Ригондо и защитил пояс чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации во втором полулегком весе.