Украинские биатлонистки завоевали «серебро» на Кубке мира

Украинская сборная стала серебряным призером в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону 2017-2018, который прошел в Хохфильцене (Австрия).
Об этом сообщает «Украинская правда».
Так, «серебро» в эстафете 4х6 км завоевали Валентина и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.
Ранее в воскресенье украинская мужская сборная в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный также приняла участие в эстафетной гонке, заняв 6 место.
Напоминаем, что николаевские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по джиу-джитсу