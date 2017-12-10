Украинские биатлонистки завоевали «серебро» на Кубке мира

Украинская сборная стала серебряным призером в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону 2017-2018, который прошел в Хохфильцене (Австрия).

Об этом сообщает «Украинская правда».

Так, «серебро» в эстафете 4х6 км завоевали Валентина и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Ранее в воскресенье украинская мужская сборная в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный также приняла участие в эстафетной гонке, заняв 6 место.

Напоминаем, что николаевские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по джиу-джитсу