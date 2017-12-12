«Нико-Баскет» выиграл 10 матчей подряд в чемпионате Украины

Николаевская команда «Нико-Баскет» на домашней площадке дважды выиграла у «Днепра-2». Николаевцы довели свою серию до 10 десяти побед подряд.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскет».

«Нико-Баскет» - «Днепр-2» - 96:74 (24:25, 29:24, 24:14, 19:21) Нико-Баскет: Жуковский (20 очков+7 подборов), Ожегов (16), Мещеряков (13), Лукьян (9), Липко (9), Штанько (7), Горобченко (7), Вершинин (6), Берестнев (4), Заплотинский (3), Гуменюк (2), Яворский. Д: Бондаренко (25), Дубоненко (12), Алтухов (12), Бондарчук (10).

«Нико-Баскет» - «Днепр-2» - 90:53 (16:17, 20:14, 27:16, 27:6) Нико-Баскет: Горобченко (17), Вершинин (16), Лукьян (9), Заплотинский (9+22 подбора+7 передач), Гуменюк (9+11 подборов+4 блокшота), Ожегов (8), Липко (6), Жуковский (4), Яворский (3), Берестнев (3), Мещеряков (2). Д: Дубоненко (17), Ким (11), Алтухов (8+6 передач).

Напомним, ранее сообщалось, что «Нико-Баскет» дважды в гостях обыграл команду «Харьковские Соколы».