Николаевские спортсмены завоевали 30 медалей на Кубке Украины по музыкальным формам кикбоксинга

Юные николаевские спортсмены завоевали 30 наград на Кубке Украины по кикбоксингу (музыкальные формы), который прошел в городе Ровно 7-10 декабря.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила тренер Ольга Тимченко.

Так, спортсмены представляли НОККДЮСШ №1 и выступали в разных видах программы и возрастных категориях. На счету Вероники Авизовской второе место, Ильи Воронина – два первых места, Софии Бернацкой – второе место, Анны Данилюк – первое место, Тараса Демченко – два первых места, Анастасии Ковальчук – третье место, Дарьи Кубицкой – первое и третье место, Ангелины Кучеренко – два вторых места, Карины Николайчук – второе место, Светланы Овчар – первое и второе места, Анастасии Пахоты – первое место, Анастасии Педоренко – третье место, Дмитрия Пономаренко – два первых места, Дарьи Русановой – два вторых места, Мелании Сурниной – два первых места, Светланы Терещенко – два третьих места, Вероники Тещевой – два третьих места, Яны Фадюшиной – первое и второе места, Маргариты Ягольник – третье место.

К соревнованиям спортсменов готовили заслуженный тренер Украины Елена Букалова, мастер спорта международного класса по кикбоксингу Ольга Тимченко, мастер спорта Украины по кикбоксингу Елена Анисимова.

«В итоге все силы потрачены не зря. Огромное счастье видеть горящие глаза детей от победы, которая далась огромным трудом, каплями пота и большим количеством тренировок», - сообщила Тимченко.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские каратисты заняли призовые места на турнире «Буря на татами» в Киеве.