В еврокубках «Шахтер» сыграет с «Ромой», а «Динамо» - с греческим АЕКом

Футбольный клуб «Шахтер» сыграет с итальянской «Ромой» в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Левый берег».

Жеребьевка прошла в понедельник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. «Шахтер» занял второе место в своем квартете, поэтому ему могли выпасть лишь победители других групп – «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Бешикташ» и «Тоттенхэм». «Шахтер» первый матч будет играть в гостях в феврале, ответный – дома в марте.

В сезоне 2016/17 «Рома» заняла в чемпионате Италии второе место, что позволило ей пройти в группу ЛЧ напрямую. Там итальянцы дважды обыграли «Карабах», сыграли вничью на выезде и одержали домашнюю победу в противостоянии с «Челси», разошлись миром дома и уступили на выезде «Атлетико». В итоге «Рома» заняла в своей группе первое место с 11 очками, обойдя «Челси» в таблице по дополнительным показателям.

Другие пары: «Ювентус»-«Тоттенхэм», «Базель»-«Манчестер Сити», «Порту»-«Ливерпуль», «Севилья»-«Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид»-«ПСЖ», «Челси»-«Барселона», «Бешикташ»-«Бавария».

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) сыграет с греческим АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч киевский клуб проведет дома 15 февраля, ответный – 22 февраля. Афинский АЕК занял второе место в группе D Лиги Европы с 8 очками, пропустив вперед «Милан» и опередив «Риеку» и «Аустрию». В чемпионате Греции сезона 2016-2017 АЕК занял четвертое место. Остальные пары составили такие клубы:

«Динамо» в жеребьевке могли попасться АЕК (Греция), «Астана» (Казахстан), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ницца» (Франция), «Олимпик» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Селтик» (Шотландия), «Стяуа» (Румыния), «Црвена Звезда» (Сербия), «Эстерсунд» (Швеция).

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» обыграл «Манчестер Сити» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов.