Николаевский баскетболист Гладырь провел лучший матч в зарубежной карьере, попав 9 из 10 трехочковых

Николаевский атакующий защитник «Монако» Сергей Гладырь в матче против «Дижона» (99:71) сумел показать свою лучшую игру в зарубежной карьере.

Об этом сообщает сайт «Sport.ua».

В поединке регулярного чемпионата Франции 29-летний баскетболист сборной Украины вышел в стартовой пятерке и за 24 минуты на паркете набрал 30 очков, реализовав 9 из 10 трехочковых бросков, 1/1 двухочковых и 1/1 штрафных. Также Гладырь выполнил 1 подбор, отдал 2 результативные передачи и сделал 2 блок-шота при 2 потерях и 3 фолах.

Этот поединок стал рекордным для украинского свингмена сразу в двух компонентах: количество точных бросков и количество набранных очков за всю зарубежную карьеру.

Напомним, ранее Гладырь в чемпионате Франции забросил баззер-битер – попал в кольцо с 20 метров.