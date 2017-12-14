МФК «Николаев» проведет товарищеский турнир ко Дню Святого Николая

МФК «Николаев» 18-22 декабря проведет в Николаеве товарищеский турнир среди команд первой и второй лиг.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу «Николаева».

Соревнования приурочены ко Дню Святого Николая и Новому году. В клубе хотят сделать их ежегодными. Участие в соревнованиях примут восемь команд: МФК «Николаев», МФК «Николаев-2», ПФК «Сумы», «Реал Фарма» (Одесса), «Жемчужина» (Одесса), «Металлург» (Запорожье), «Кристалл» (Херсон) и «Судостроитель» (Николаев).

Матчи будут проходить на искусственном газоне стадиона в Парке Победы. Начало игр – с 10:00. Вход свободный. Предполагается, что участники турнира в честь Дня Святого Николая посетят детские дома-интернаты и подарят детям подарки.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» планирует в следующем сезоне играть на новом маленьком стадионе.