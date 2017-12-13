Сборная Канады по биатлону объявила бойкот соревнованиям в России

Сборная Канады по биатлону написала письмо на имя президента международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, в котором спортсмены намерены бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени.

Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.

Причиной бойкота послужил отказ IBU наказывать российскую сборную за многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые обнаружил Международный олимпийский комитет.

«Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОКа, который отстранил всех россиян от Пхенчхана-2018. Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал. Призываем IBU приступить к действиям по этому поводу», - отмечается в письме.

Напомним, в РФ хотят сделать свою альтернативу Олимпиаде-2018.