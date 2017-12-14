Боксер Ригондо симулировал травму во время чемпионского боя Ломаченко, - СМИ

Кубинец Гильермо Ригондо решил отказаться от продолжения поединка против украинца Василия Ломаченко из-за болей в руке, но ничего серьезного врачи после обследования не обнаружили.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Напомним, Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе, заставив соперника капитулировать после шестого раунда.

Для многих решение отказаться от продолжения боя со стороны Ригондо стало неожиданностью, а сам боец заявил, что повредил руку и считает, что речь может идти о переломе. Сразу после боя кубинец отправился на обследование. По информации ESPN, снимок показал, что никакого перелома или хотя бы трещины у бойца нет – только сильный ушиб.