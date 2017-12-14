Украинская биатлонистка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира во Франции

Во французском Анси женской спринтерской гонкой стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Вита Семеренко закрыла все мишени и показала неплохой ход, особенно на последнем круге, что позволило ей опередить Лизу Виттоцци и вырвать третье место.

Об этом сообщает «Трибуна».

7 секунд Вита проиграла серебряному призеру Лауре Дальмайер, которая уступила еще 34 секунды победительнице – Анастасии Кузьминой. Это первая личная медаль Виты за почти 4 года. После Олимпиады в Сочи она пропустила 3 сезона. Последний – из-за декрета. Сестра Виты – Валя Семеренко – почти всю гонку тоже претендовала на подиум, но на финальном отрезке не смогла выдержать темп и финишировала лишь 7-й.

Остальные украинки не порадовали результатами. Лишь Юлия Джима попала в очковую зону, заняв 27-е место с двумя промахами. Анастасия Меркушина – 45-я (1), Елена Пидгрушная – 49-я (3), Ирина Варвинец не пробилась даже в следующую часть соревнований, пасьют – 61-я (1).

Напомним, ранее сообщалось, что украинские биатлонистки завоевали «серебро» на этапе Кубке мира.