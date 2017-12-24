Главный тренер «Зари» эмоционально высказался о скандальном матче с «Шахтером»: «Не надо мне говорить слово пи**рас»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб в программе «Вацко Light» раскритиковал поведение тренерского штаба «Шахтера» во время недавнего матча.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Новое время».

- Есть главный тренер Фонсека, и есть главный тренер Вернидуб. Если я разговариваю с Фонсекой, то не надо его ассистенту влазить в эти разговоры, показывать, что мне закрыть и говорить слово пи**рас. Я не пи**рас, это, может, он пи**рас, мне этих слов не надо говорить. Какое он имеет право? У меня что, Грицай стоит за спиной и говорит Фонсеке, что он пи**рас? Нет. У меня ни один тренер не встает, потому что они знают, что потом все это закончится плохо. Я не оштрафую, но, может, пойдет в дубль работать.

- Фонсека – очень сильный тренер, нормальный человек, у него тоже есть эмоции, где-то сорвало, с кем не бывает. Не защищаю его, всей толпой они побежали на судей – это неправильно, – сказал Вернидуб.

Ранее, в последнем туре чемпионата Украины перед зимним перерывом «Заря» обыграла «Шахтер» (2:1), который доигрывал ввосьмером. Матч ознаменовался тремя удалениями у «Шахтера» и двумя голами «Зари» в компенсированное время. После игры стражам правопорядка пришлось выходить на поле, чтобы успокоить скамейку запасных и тренеров «Шахтера».