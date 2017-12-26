В Николаеве прошел всеукраинский турнир по греко-римской борьбе «Снежинка»

В Николаеве состоялся всеукраинский турнир «Снежинка» по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 160 спортсменов 13-17 лет с шести областей Украины.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на почту «ПРеступности.НЕТ»

По словам главного судьи соревнований, судьи Национальной категории, заслуженного тренера Украины Константина Васильева этот турнир стал завершающим в этом году. А многие выходцы турнира сегодня являются международными мастерами спорта, олимпийскими чемпионами.

- Этим турниром мы подвели спортивные итоги 2017 года. Турнир «Снежинка» по греко-римской борьбе для нашего города традиционный и проводится уже более 30 лет. Каждый год к нам съезжаются атлеты со всей Украины. На несколько дней Николаев становится столицей демонстрации классической борьбы, - рассказал Васильев.

В этом году победителями среди младших юношей стали:

Руслан Стамат (до 34 кг), Руслан Евсюкин (до 48 кг), Евгений Леухин (до 75 кг, все - НОК КДЮСШ №1), Максим Чалый (до 38 кг, Вознесенск). «Серебро» завоевали Юрий Товт (до 34 кг, Веселиново), Богдан Левченко (до 38 кг, НОК КДЮСШ №1), Антон Шиков (до 41 кг, ДЮСШ №7), Дмитрий Прагуза (до 48 кг, Вознесенск), Андрей Шеливский (до 75 кг, Новый Буг), Денис Капустян (до 85 кг, НОК КДЮСШ №1). Бронзовыми призерами стали Ариф Гуламов (до 38 кг, ДЮСШ №7), Богдан Гришин (до 38 кг), Валерий Дырий (до 44 кг), Кирилл Дабижа (до 44 кг, все - НОК КДЮСШ №1), Айхан Гусейнов (до 51 кг, ДЮСШ №7), Максим Гречешнюк (до 62 кг), Владислав Зубенко (до 62 кг), Владислав Снигур (до 68 кг, все - Новый Буг), Олег Лесохмара (до 68 кг, ДЮСШ №7), Антон Золотарь (до 85 кг, Баштанка).

Среди старших юношей чемпионами стали:

Артем Ковтун (до 48 кг), Левон Меграбян (до 80 кг), Давид Самсонов (до 92 кг, все - Веселиново), Виталий Грабченко (до 45 кг), Руслан Нехайчик (до 65 кг, оба - НВУФК), Максим Семелет (до 76 кг, Баштанка) и Макар Ламазян (до 110 кг, ДЮСШ №7). Серебряные медали завоевали Сергей Унтилов (до 41 кг, Веселиново), Богдан Зинский (до 60 кг, Вознесенск), Александр Кушнир (до 65 кг, Веселиново), Даниил Шкуропатский (до 71 кг, НВУФК), Леонид Еренкевич (до 76 кг, Веселиново), Алексей Панов (до 80 кг, НВУФК), Григорий Ярчук (до 92 кг, НОК КДЮСШ №1), Максим Лакиза (до 110 кг, Вознесенск). Бронзовые медалисты – Александр Бакал (до 41 кг, НВУФК), Станислав Морыкин (до 48 кг), Илья Носиков (до 48 кг), Никита Подвысоцкий (до 51 кг), Алексей Баранов (до 51 кг), Виталий Росошинский (до 55 кг, все - НОК КДЮСШ №1), Сергей Гринчук (до 55 кг, Веселиново), Кирилл Юдин (до 60 кг, Вознесенск), Константин Тищевский (до 60 кг), Денис Бурый (до 65 кг, оба - НВУФК), Расул Шамоян (до 65 кг, НОК КДЮСШ №1), Сергей Бортник (до 71 кг, НВУФК), Александр Литвинов (до 71 кг), Роман Смачило (до 76 кг), Николай Мусиенко (до 80 кг, все - НОК КДЮСШ №1), Николай Калиняк (до 80 кг, Веселиново), Александр Бабин (до 110 кг, Баштанка), Владислав Резецкий (до 110 кг, НВУФК).

Отмечается, что турнир «Снежинка» состоялся при поддержке депутата Николаевского городского совета от партии «Наш Край», директора ООО «Элибра» Олега Грипаса.

Напомним, что ранее николаевские акробаты заняли первые места на всеукраинском турнире во Львове.