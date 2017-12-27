На Николаевщине 220 спортсменов поучаствовали в чемпионате по Киокушин каратэ

В Николаевской области прошли традиционные чемпионаты по Киокушин, в которых приняло участие 220 юных спортсменов.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на почту «Преступности.НЕТ».

Так, чемпионаты прошли в Николаеве, Первомайске, Новой Одессе и Снигиревке. Мероприятие посетили родители спортсменов, их родственники и друзья.

«Участники соревнований показали интересные и бескомпромиссные бои, результаты которых стали непредсказуемыми даже для их наставников. Многие из участников проявили себя с самой лучшей стороны, собрав всю свою силу и волю в единый кулак, раскрыв свой потенциал», - говорится в сообщении.

Все участники чемпионата получили награды. Отмечается, что проведенные чемпионаты стали заключительным этапом в 2017 году, а в феврале 2018 года все команды Федерации Николаевской области съедутся в Николаев, чтобы сразиться за Кубок области.

«Юные спортсмены готовились к соревнованиям под руководством своих тренеров - Дмитрия Николаева, Юрия Галимона, Алексея Куликова, Евгения Цыхони, Олега Воробьева, Дениса Бобровника, Владимира Куляка и Сергея Синченко», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прошел всеукраинский турнир по греко-римской борьбе «Снежинка».