Николаевец призвал городские и областные власти возродить картодром: «Он считался одним из лучших в Европе»

В Николаеве следует возродить картодром в Корабельном районе, чтобы юные горожане могли заниматься автомобильным спортом.

Об этом идет речь в письме николаевца Евгения Гриневича, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Как известно, Гриневич является энтузиастом автоспорта и принимает участие в раллийных гонках. Он сам является воспитанником николаевской команды по картингу, неоднократным призером чемпионата Украины по картингу.

«У нас в городе есть картодром, который считался одним из лучших в Европе, в постройке которого принимали участие специалисты, знающие все тонкости автоспорта. В Украине всего 5 стационарных картодромов, и один из них находится у нас в городе. Благодаря картодрому у нас в городе воспитался не один чемпион Украины и мастер спорта Украины».

«Николаевская команда по картингу была пятикратным абсолютным чемпионом Украины. Но в 2005 году городская власть не поддержала идею поставить на баланс города картодром и чемпионскую команду, которая прославляла Николаев на всю Украину. Картодром ушел в аренду и больше не воспитывал николаевских чемпионов. Федерация картинга Украины отказалась проводить чемпионат у нас в городе. Дальнейшая эксплуатация картодрома в большей части была не по назначению», - отмечает николаевец.

Он считает, что картодром нужен городу для воспитания будущих профессионалов в автоспорте. Также навыки картинга пригодятся вне спорта.

«Но я столкнулся с проблемой! Оказывается, городу развитие наших детей неинтересно. Неужели открыть направление автоспорта в управлении физкультуры спорта городского совета – это большая проблема? На все мои запросы я получаю стандартные отписки, а при личной встрече ничего внятного и конкретного наши чиновники не говорят. Сначала они не знали или не хотели озвучивать, к чему относится картодром (нашли, стоит на балансе ДЮСОК при управлении спорта) и в конце концов начался «игнор».

«Может все-таки городская власть обратит внимание, что детям интересен автоспорт и они хотят этим заниматься при наличии своего картодрома? Что может звучать лучше, чем имя нашего города при награждении очередного чемпиона из Николаева?» - задался вопросом Гриневич.

В мэрии Николаева, как следует из присланных Гриневичем ответов чиновников, сейчас готовят иск в суд по вопросу аренды картодрома. В Николаевской ОГА добавили, что уже два года глава местной ячейки Автомобильной федерации Украины не обращается к ним за материальной поддержкой.