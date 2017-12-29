Николаевские футболистки отлично проявили себя на турнире в Одесской области

Николаевские девушки отлично выступили на новогоднем турнире по футзалу, который проходил в селе Ивановка Одесской области.

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

Николаевские футболистки ДЮСШ «Спартак» (тренер В.Ефимако) победили в младшей группе (девушки 2003 г.р. и младше). По итогам турнира больше других смогла забить голов капитан ДЮСШ «Спартак» Руслана Левченко, за что и получила приз лучшему бомбардиру.

Состав победителей: Дарья Келюшик, Руслана Левченко, София Лазаренко, Людмила Нестеренко, Валерия Игнатьева, Анастасия Величко, Ариана Чередниченко, Инна Глущенко, Анна Чеверда и Анастасия Новицкая.

В соревнованиях в старшей возрастной группе (2003 г.р. и старше) для достижения результата футболисткам команды «Орион-Авто» не хватило опыта и немного везения. В первой игре нашим футболисткам противостоял опытный соперник из высшей лиги Украинского женского футбола – уманские «Пантеры». И хотя в первом тайме еще удавалось играть на равных (счет после первого тайма 2-3), то во втором опыт переиграл молодость.

Во второй игре у наших футболисток получалось многое: держался мяч, выходили комбинации и создавались моменты у ворот соперника, но немного не хватило везения. Два мяча в наши ворота были забиты после рикошета, на них николаевские девушки смогли ответить лишь раз. И в последнем матче группы наконец все сложилось: победа 4:1 над «Мечтой» из Ананьева.

Состав «Орион-Авто»: Мария Анпилогова, Анна Стекольщикова (к), Анна Иванова, Елена Кравченко, Дарья Толстых, Дарья Крук, Илона Стрельцова. Поездка на соревнования состоялась при поддержке спонсора.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» победил на товарищеском предновогоднем турнире.