Шведский хоккеист выбросил на трибуны серебряную медаль после поражения в финале чемпионата мира

Шведский хоккеист Лиас Андерссон выбросил серебряную медаль на трибуну после поражения от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира. Медаль поймал один из болельщиков, он сразу же надел ее себе на шею.

Об этом сообщает «Медуза».

Лиас Андерссон – капитан сборной Швеции. Его команда потерпела поражение в финале от Канады со счетом 1:3 и заняла второе место на молодежном первенстве. Бронзовая медаль молодежного чемпионата досталась команде США, которая в матче за третье место обыграла Чехию.

Напомним, ранее сообщалось, что британский пловец выиграл золотую медаль на чемпионате Европы и подарил ее маленькой девочке-болельщице.