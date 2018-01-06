Украинская биатлонистка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира

В немецком Оберхофе состоялась 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. У украинки Виты Семеренко – бронзовая медаль.

Об этом сообщает «УНИАН».

Победу одержала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая накануне завоевала золото также и в спринтерской гонке. Украинка Вита Семеренко, которая стартовала 22-й по счету, точно отстреляла все мишени и пришла к финишу третьей, завоевав сенсационную «бронзу». Всего 6 секунд наша спортсменка уступила итальянке Вирер, у которой «серебро». Отставание от лидера составило 1 минуту и ​​10 секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская теннисистка Свитолина выиграла первый престижный турнир в новом году.