Украинская биатлонистка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира

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В немецком Оберхофе состоялась 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. У украинки Виты Семеренко – бронзовая медаль.

Об этом сообщает «УНИАН».

Победу одержала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая накануне завоевала золото также и в спринтерской гонке. Украинка Вита Семеренко, которая стартовала 22-й по счету, точно отстреляла все мишени и пришла к финишу третьей, завоевав сенсационную «бронзу». Всего 6 секунд наша спортсменка уступила итальянке Вирер, у которой «серебро». Отставание от лидера составило 1 минуту и ​​10 секунд.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская теннисистка Свитолина выиграла первый престижный турнир в новом году.

Вадим Богданов

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