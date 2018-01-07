Футболист Коутиньо переходит из «Ливерпуля» в «Барселону» за 160 миллионов евро

«Ливерпуль» согласился на продажу полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Спортарену».

Издание сообщает, что сумма перехода составит 160 миллионов евро. Этот трансфер станет самым дорогим в истории британского футбола. Также сделка по Коутиньо станет одной из самых дорогостоящих в мировом футболе. Лишь за трансферы Неймара и Килиана Мбаппе в ПСЖ было уплачено больше денег (бразильца приобрели за 222 миллиона евро, в то время как в аренде француза прописана обязательная опция выкупа за 180 миллионов евро).

По информации The Telegraph, именно из-за завершения трансфера в «Барселону» полузащитник не отправился с командой в Дубаи. В январе Коутиньо не провел ни единого матча, по официальной версии, из-за травмы бедра. Однако уже тогда СМИ сообщали, что истинной причиной отсутствия Филиппе является предстоящий трансфер.

А вот испанское издание AS сообщает, что бразилец отправится в столицу Каталонии, где будет наблюдать с трибун игру своей новой команды против Леванте в 18-м туре испанской Примеры.

Каталонцы желали приобрести бразильца еще летом прошлого года. Руководство «Барселоны» сделало три предложения «Ливерпулю», на каждое из которых мерсисайдцы отвечали отказом. Сам игрок летом хотел покинуть «Ливерпуль». После того, как клуб отклонил третье предложение каталонцев, Коутиньо подал запрос о трансфере, услышав в ответ отказ.

Мнение боссов «Ливерпуля» изменилось в последние несколько недель. Ранее журналист Sky Sports Гийем Балаге говорил, что в клубе готовы были рассмотреть предложения по бразильцу, чтобы не портить микроклимат в команде.

Что касается прочих финансовых условий сделки, то известно, что клаусула 25-летнего футболиста в новом клубе составит 500 миллионов евро. А в зарплатной ведомости «Барселоны» Филиппе еще летом должен был стать третьим самым высокооплачиваемым игроком после Лионеля Месси и Луиса Суареса (ему был предложен пятилетний контракт, по ходу которого он мог заработать 115 миллионов евро).

Бразилец перебрался в мерсисайдский клуб в январе 2013-го. За его трансфер «Ливерпуль» заплатил «Интеру» 8,5 миллионов фунтов. С тех пор Коутиньо является игроком основного состава. В нынешнем сезоне Филиппе забил 12 голов и отдал 8 голевых передач в 22 поединках во всех турнирах.