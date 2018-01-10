СК «Легион» приглашает на день открытых дверей в тренажерном зале

14 января Спортивный клуб Легион приглашает всех активных николаевцев бесплатно посетить тренажерный зал.

«В нашем зале вас ждут кардио и силовые тренажеры на все группы мышц, чистые раздельные душевые и раздевалки, опытные тренера, качественное спортивное питание, а также атмосфера здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

СК Легион предлагает абонементы на 12 занятий за 250 и 300 грн., безлимитное посещение зала - 350 грн. в месяц, абонемент выходного дня - 180 грн. Занятия с тренером 850, 1000 грн.

Тренажёрный зал работает:

суббота - с 8.00 до 22.00

воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте у администратора в зале, а также по тел.: 0982810068 и социальных сетях Instagram и Facebook.

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).