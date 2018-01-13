Теннисистка Цуренко проиграла в полуфинале турнира в австралийском Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко остановилась в шаге от финала турнира WTA в австралийском Хобарте.

Об этом сообщает «Isport».

Поединок в полуфинале против румынки Михаэли Бузэрнеску продолжался 1 час и 23 минуты. За это время украинка допустила 5 двойных ошибок и реализовала только один из пяти брейк-поинтов. Румынка сделала 5 брейков и допустила три двойных ошибки, в итоге выиграв у Цуренко в двух сетах 6:2, 6:2.

Румынка впервые в карьере выступит в финале WTA и будет бороться с действующей чемпионкой Элис Мертенс. Напомним, в прошлом году Леся также дошла до полуфинала в Хобарте. Далее Цуренко отправляется на Открытый чемпионат Австралии, где ее первой соперницей стала россиянка Наталья Вихлянцева.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская теннисистка Екатерина Козлова выступит в парном разряде чемпионата «Australian Open».