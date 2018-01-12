МБК «Николаев» проиграл дома «Черкасским Мавпам»

В четверг, 11 января, МБК «Николаев» проиграл «Черкасским Мавпам» со счетом 76:84 в матче украинской Суперлиги.

Об этом сообщается на сайте николаевского баскетбольного клуба.



«Николаев»: Тонченко 4+5 передач, Онуфриев 11+3 перехвата, Носков 15, Давидюк 9, Аникиенко 8+5 подборов — старт; Кушниров 13+6 подборов + 3 перехвата — 4 потери, Попов 8+6 подборов, Шостуха 4, Иванов 3, Мусиенко 1.

«Черкасские Мавпы»: Бояркин 7, Кольченко 2, Конев 11+8 подборов+4 передачи, Липовцев 13, Джурич 8 — старт; Дэвис 15+7 подборов+2 блок-шота — 5 потерь, Кобец 15, Беллфилд 13», - говорится в сообщении.

Дебют матча остался за корабелами, которые на первых минутах оформили рывок 10:2. Отлично начал матч форвард Николаева Давидюк, который отличился быстрыми 7 очками. Благодаря успешной игре в начале первой четверти «корабелы» выиграли десятиминутку, однако Мавпы сумели оправиться, а уже во второй четверти выйти в лидеры. Удачный отрезок в середине второй десятиминутки закончился тем, что на большой перерыв подопечные Михельсона пошли, имея за плечами символические 2 очка преимущества.

Гости реже теряли мяч, немного лучше атаковали с игры, а половину очков команде Михельсона принесла лавка, в частности, Беллфилд, Дэвис и Кобец, которые на трех набрали 23 балла.

В третьей четверти команды обменялись мини-рывками: сначала хозяева ненадолго вышли вперед, после чего уже Мавпы воспользовались неудачным отрезком «корабелов» в защите, вернув себе преимущество. Надо отметить, что гости грамотно закрыли краску, не дав николаевцам воспользоваться своим преимуществом в габаритах.

После равной первой половины заключительной четверти гости сумели вернуть себе лидерство — на этот раз окончательно. Обе команды на фоне нервной игры допускали множество потерь, однако Мавпы сумели собраться и лучше провести заключительные минуты, благодаря чему и выиграли матч.

«Корабелы» провели несколько неудачных атак, не забив ни из краски, ни из-за дуги, Мавпы же выглядели свежее соперника — два данка подряд от Дэвиса предоставили гостям «железные» 6 очков преимущества за 50 секунд до конца матча. В следующей атаке Носков допустил очень необязательную потерю, заступив при вводе мяча из-за лицевой линии, лишив тем самым свою команду шансов на камбэк в первом матче 2018 года.

В субботу, 13 января, Николаев сыграет второй матч на этой неделе. «Корабелы» будут принимать на домашнем паркете киевский «Будивельник».

Напомним, что ранее МБК «Николаев» проиграл дома одесситам и не смог пройти в четвертьфинал Кубка Украины.