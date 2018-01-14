МБК «Николаев» дома обыграл чемпиона БК «Будівельник»

МБК «Николаев» в домашнем матче 13 января в рамках регулярного чемпионата Суперлиги обыграл БК «Будівельник» со счетом 72:69.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Команды провели равную стартовую четверть, в течение которой обменялись мини-рывками. Удачный отрезок хозяев своевременным тайм-аутом приостановил Владимир Коваль, после чего «Будівельник» подобрался к сопернику, оставив от преимущества «Николаева» лишь 1 очко по итогам 10 минут игры.

Вторая четверть осталась за «корабелами», которые имели тотальное преимущество на щитах, а также отлично атаковали из-за дуги, реализовав 7 из 14 дальних за первую половину. Отлично в игру со скамейки вошел Сергей Попов, который уже на большой перерыв пошел с 13 очками в активе, а его команда получила 10 очков преимущества по итогам 20 минут игры.

После большого перерыва «корабелы» продолжили наращивать отрыв, который по ходу третьей четверти достиг максимальных 19 очков. Чемпионам, которые имели 8 игроков в ротации на этот матч, визуально просто не хватало энергии. Команды провели не слишком результативную четверть, набрав на двоих 25 очков, а перед последней десятиминуткой «Николаев» имел 15 баллов преимущества.

В дебюте заключительной четверти показалось, что «Будівельник» может оформить камбэк – 5 подряд очков от Сандула и точный дальний от Зотова оставили 7 баллов от преимущества «Николаева». Но на большее гостей не хватило: свежие «корабелы» быстро вернули себе двусмысленное преимущество, но и на этот раз довести матч до спокойной победы подопечным Владимира Полях не удалось.

Много ошибок и потеря концентрации в концовке привели к тому, что уже на последней минуте киевляне сократили отставание до 3 очков, но времени на то, чтобы догнать хозяев киевлянам не хватило. «Будівельник» потерпел четвертое поражение в сезоне, уступив со счетом 69:72.

«Будівельник» следующую игру в регулярном чемпионате сыграет 18 января дома против «Политехники», а «Николаев» 19 января на выезде сыграет против «Химика».

Напомним, в ноябре прошлого года в тяжелейшем матче МБК «Николаев» лишь в концовке уступил действующему чемпиону БК «Будівельник».