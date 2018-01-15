Украинки оказались в 20-ке лучших по итогам мас-старта на этапе Кубка мира по биатлону

В немецком Рупольдинге состоялась последняя гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону - спортсменки соревновались в масс-старте. Украинские спортсменки финишировали в первой двадцатке.

Об этом сообщает УНИАН.

Четыре украинки попали в топ-20 - Вита Семеренко финишировала на 10-м месте, отстав от лидера на 45 секунд. Анастасия Меркушина заняла 12-е место, Валентина Семеренко - 13-е, а Юлия Джима оказалась в итоге 18-й.

Победу в суперзрелищной гонке одержала финская биатлонистка Кайса Макаряйнен, лишь на 0,8 секунды опередив немку Лауру Дальмайер. Виткова из Чехии завоевала бронзу. Канадская спортсменка Розанна Кроуфорд, которая имела 20-секундное преимущество над соперницами после последнего огневого рубежа, оказалась в итоге лишь 4-й.

Напомним, накануне в 10-километровой гонке преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль.