Следственный комитет РФ за три года открыл 209 уголовных дел по событиям в Украине

Александр Бастрыкин С 2014 года по настоящее время следователи следственного комитета РФ возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине. В том числе, и в отношении украинских военнослужащих.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. Кроме того, по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица Вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства. Бастрыкин пояснил, что это уголовные дела о преступлениях разных категорий, но, прежде всего это, конечно же, особо тяжкие преступления против мира и безопасности человечества.

- Украинские военнослужащие в течение трех лет они неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», - рассказал председатель Следственного комитета России.

Параллельно, по словам Бастрыкина, Следственным комитетом РФ продолжается расследование обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой.

- Нами проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении восьми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они объявлены в международный розыск, - рассказал он.

- Мы не можем оставаться безразличными и к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины. Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма» и устанавливаются обстоятельства этих преступлений, - добавил глава российского следственного ведомства.

Напомним, ранее следком РФ перепутал, кто командует 79-й бригадой, и завел дело на экс-комбрига Шандара.