Николаевец Гладырь помог «Монако» выиграть седьмой матч подряд

В 16-м туре чемпионата Франции по баскетболу, на домашней арене «Монако», в котором выступает николаевский баскетболист Сергей Гладырь, победил «Лимож» - 105:90.

Об этом сообщает «УНН».

«Атакующий защитник сборной Украины стал одним из участников решающего рывка, который обусловил имя победителя. В конце третьей и начале четвертой четверти при практически равном счете «монегаск» сумели создать более 20 очков гандикапа», - говорится в сообщении.

Наш соотечественник вышел на матч со скамейки запасных и за 17 минут набрал 15 очков (1/1 двухочковые, 3/3 дальние, 4/5 штрафные) и 1 подбор.

После 16 туров «Монако» с 13 победами возглавляет турнирную таблицу. «Лимож» имеет 10 побед и занимает третье место в рейтинге.

Напомним, что николаевский атакующий защитник «Монако» Сергей Гладырь сумел показать свою лучшую игру в зарубежной карьере в матче против «Дижона» (99:71).