МФК «Николаев» расстался с тремя игроками и начал зимние сборы

МФК «Николаев» 17 января начал подготовку к весенней части чемпионата первой лиги.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По словам главного тренера Руслана Забранского, получилось практически сохранить основной состав. Коллектив покинули три футболиста. С Василием Гаврилюком разорвали контракт по обоюдному согласию – у него травма, от которой сложно восстановиться. Сергей Алексанов по своему желанию ушел в житомирское «Полесье», а у вратаря Алексея Майбороды закончился контракт.

Отдельные футболисты «корабелов» на просмотрах в других командах – если они будут уходить из МФК, то клуб получит компенсацию.

МФК «Николаев» также просматривает новых футболистов. В команду вернулся Игорь Семенина, который несколько лет назад показывал классную игру за «Николаев». Забранский уточняет, что команду может пополнить еще один николаевский игрок, который имеет опыт игры в Премьер-лиге.

Из МФК ушел и помощник главного тренера Юрий Ярошенко – он принял аматорский клуб из Сумской области, который хочет заявиться во вторую лигу. На его место назначен Андрей Кононенко (бывший тренер ПФК «Сумы», ФК «Ингулец-2»).

Первый сбор направлен на то, чтобы игроки приобрели выносливость, и проходит в Николаеве. В планах тренерского состава поехать на сборы в другой регион, но все будет зависеть от инвестора клуба. Ожидается, что в Николаеве пройдет еще один товарищеский турнир – в феврале будут проходить игры одной из зон Зимнего Кубка Украины.

Напомним, что немецкий сайт «Transfermarkt» оценил стоимость 22 игроков МФК «Николаев» в 1,98 миллиона евро.