Николаевец Абраменко завоевал серебряную медаль на этапе кубка мира по фристайлу

Украинский фристайлист Александр Абраменко набрал 123,45 балла и занял второе место на этапе Кубка мира в американском Лэйк-Плесиде.

Об этом сообщает «Трибуна».

Первым стал Цзя Цзунян из Китая, который набрал 126,99 баллов. Этот подиум стал для николаевца первым на этапах Кубка мира с февраля 2016 года, когда он также завоевал серебряную медаль на этапе в Дир-Вэлли.

Данный результат практически гарантирует Абраменко участие в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что ранее Абраменко победил на Кубке Европы по фристайлу.