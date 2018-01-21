Баскетболист сборной Украины Михайлюк помог «Канзасу» добыть победу в NCAA

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк помог своему клубу «Канзас» добыть волевую победу в очередном матче Студенческой баскетбольной лиги (NCAA). Поединок против «Бэйлора» завершился со счетом 70:67.

Об этом сообщает «Обозреватель».

20-летний воспитанник «Черкаських Мавп» провел на площадке 31 минуту. За это время он набрал семь очков, забив один из четырех трехочковых и два из шести двохочковых. Кроме того, Михайлюк сделал три подбора и отдал четыре передачи.

После встречи наставник команды Билл Селф высоко оценил впечатляющий данк нашего соотечественника в одном из эпизодов.

«Святослав Михайлюк не выдал привычные для себя статистические цифры, но сделал невероятный данк. Мне трудно критиковать Святослава», - подытожил тренер «Канзаса».

Отмечается, что «Канзас» занимает первое место в своей конференции, имея в активе 16 побед при трех поражениях.

Напомним, что раньше бросок Святослава Михайлюка уже приносил победу своей американской команде «Канзас Джейхоукс» в матче студенческой лиги NCAA.