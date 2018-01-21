Одесская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в дебютном матче на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые добралась до 1/4 финала турнира.

Об этом сообщает Isport.

Поединок закончился со счетом 6:3, 6:0. На пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и юную украинку Марту Костюк в третьем.

В 1/4 финала украинка встретится с бельгийкой Элис Мертенс (37-я), которая как и Свитолина, уже успела выиграть титул в этом сезоне. Мертенс стала чемпионкой в Хобарте и в одночном, и в парном разрядах, а Свитолина на первой неделе нового года взяла титул в Брисбене. Таким образом, беспроигрышная серия каждой из теннисисток в одиночном разряде уже насчитывает 9 матчей.

Ранее Свитолина и Мертенс встречались на корте только раз: в финале грунтового турнира в Стамбуле в прошлом году (6-2, 6-4 в пользу украинки).

Победительница этого поединка в полуфинале сыграет с сильнейшей в матче Каролин Возняцки (Дания) и Карлы Суарес Наварро (Испания).

Напомним, ранее Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на соревнованиях в Мельбурне. В первом раунде соревнований четвертая ракетка мира в двух сетах обыграла победительницу квалификации сербку Ивану Йорович – 6:3, 6:2.