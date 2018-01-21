МБК «Николаев» провалил последнюю четверть, проиграв в Одессе «Бипе»

МБК «Николаев» 21 января в гостевом матче чемпионата Украины по баскетболу проиграл «Бипе» из Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

«БИПА»-Одесса - МБК «Николаев» 98:78 (21:21, 22:23, 19:24, 36:10)

Б: Артамонов 13 + 10 передач + 4 перехвата - 4 потери, Луценко 18 3 перехвата, Ефианаи 13 + 7 подборов, Кривцов 16 + 6 подборов, Тищенко 5 + 6 подборов - старт; Беликов 6, Прокопенко 12 + 5 передач, Тихонов (7 + 5 подборов, Ноффле 8

Н: Тонченко, Мусиенко 14 Носков 6 + 4 потери, Шепиль, Аникиенко 7 - старт; Шостуха 4, Давидюк 3, Попов 7 + 7 подборов, Онуфриев 18 Кушниров 15 + 7 подборов - 4 потери

Команды провели равную стартовую десятиминутку. Гости пытались больше играть через краску, заигрывая под корзиной Кушнирова, однако за стартовую четверть лидер корабелов реализовал лишь один из пяти бросков с игры. Тем не менее, благодаря удачному отрезку в конце первой четверти, и в частности трехочковому баззер Онуфриева, николаевцы сумели догнать соперника.

Главным событием второй четверти стала перестрелка снайперов. На два трехочковых Луценко и один дальний от Ефианаи гости ответили фирменной серией от Онуфриева. Капитан корабелов реализовал три подряд дальних броска, причем последний - с фолом, благодаря чему гости получили одно очко преимущества перед большим перерывом.

Третья четверть осталась за гостями, которые снова стали больше давить через краску, где одесситы не справлялись с Кушнировым. Пока корабелы то и дело вставали на линию штрафных, одесситы перестали попадать с игры и отрыв Николаева впервые в этом матче стал двузначным. Немного улучшить свое положение «Бипи» удалось уже за последние 60 секунд третьей десятиминутки. Набрав семь очков подряд, подопечные Юшкина оставили шесть баллов от преимущества Николаева перед решающим отрезком игры.

Как оказалось, удачный отрезок хозяев в конце третьей четверти стал началом невероятного рывка. Два трехочковых Прокопенко, попадание Луценко и Артамонова, а также два ендваны от Кривцова позволили одесситам отыграться и выйти вперед, а эффектный блок-шот Танксли окончательно деморализовал николаевцев, которые просто оказались не готовы к такому напору соперника.

В четвертой четверти на площадке была только одна команда: одесситы набрали 36 очков за четверть и в итоге выиграли поединок с разгромным 20-очковым преимуществом. Надо отметить, что ключевым решением была ставка Олега Юшкина на низкую пятерку, которой хозяева и сделали решающий рывок в этом матче. Таким образом, «Бипа» победила в регулярном чемпионате Николаев и одержала вторую домашнюю победу за неделю.

«Бипа» свою следующую игру в регулярном чемпионате сыграет 2 февраля дома против чемпиона Украины «Строителя», а «Николаев» 3 февраля на домашней площадке будет принимать харьковский «Авантаж-Политехник». Все эти матчи состоятся после поединков четвертьфинала Кубка Украины, а также Матча Звезд, который состоится в Николаеве.

Напомним, что МБК «Николаев» 19 января в гостевом матче чемпионата Украины проиграл «Химику» из Южного.