Николаевец Максим Яровой завоевал медаль на Кубке мира по лыжным гонкам

Николаевский паралимпиец Максим Яровой завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по зимним видам спорта, который проходит в немецком городе Оберриде.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Стартовавший 32-м, Максим прошел дистанцию в 15 километров за 40 минут и 9 секунд, пропустив вперед только россиян Ивана Голубкова (37:25) и Александра Давидовича (38:32), которые, к слову, на соревнованиях выступают под нейтральным флагом, как и вся их сборная.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии известным николаевским спортсменам и их тренерам.