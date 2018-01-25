Николаевскую саблистку Харлан избрали в Комиссию атлетов Европейских Олимпийских Комитетов

Олимпийскую чемпионку, трехкратную призершу Олимпийских игр, пятикратную чемпионку мира и семикратную чемпионку Европы по фехтованию на саблях Ольгу Харлан избрали в Комиссию атлетов Европейских Олимпийских Комитетов на четыре года.

Об этом говорится в официальном письме, которое поступило в адрес Национального олимпийского комитета Украины за подписью президента ЕОК Янеза Косьянчич и генерального секретаря ЕОК Раффаэлю Паньйоцци.

Президент Национального олимпийского комитета Украины, член Исполкома Международного Олимпийского Комитета Сергей Бубка поздравил чемпионку с престижным избранием.

«Ольга - не только выдающаяся украинская спортсменка, но и социально-активная личность, которая переживает за развитие спорта в Украине, за наших атлетов. Она - действительно яркий пример для подражания и именно благодаря таким прославленным олимпийцам наша молодежь приходит в спортивные секции, ведет здоровый образ жизни», - отметил главный олимпиец Украины.

Также, он добавил, что «это признание - не только высокая оценка Ольги, как успешной спортсменки, но и очередное подтверждение весомой роли и высокого места спортивной Украины в международном олимпийском движении».

Отмечается, что во время презентации программы Ольги Харлан, которая состоялась в октябре прошлого года в рамках девятого Форума и пятой Ассамблеи атлетов Европы, ее поддерживали наши прославленные спортсмены: председатель Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова, Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Добрынская, призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Андрей Говоров.

Напомним, что украинская фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в мексиканском городе Канкуне.