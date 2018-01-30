«Николаев» обыграл молодежный состав «Черноморца», Семенина отличился фирменным голом

В товарищеском матче 28 января МФК «Николаев» на своем поле разгромил молодежный состав одесского «Черноморца».

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

МФК «Николаев» - «Черноморец U-21» - 4:0 МФК: Попович, Потароченко, Назаренко, Чучман, Рогозинский, Дмитренко, Герасимец, Коверник, Бондаренко, Семенина, Мартян. На замену вышли: Старченко, Дворовенко, Цебро, Аксенов, Чернецкий, Жичиков, Шарабура, Барнор, Морозов. Ч: Суаиб, Щетинин (Семенченко, 65), Буряченко (футболист на просмотре, 65), Свирчук, Цокан, Граматик. Мочуляк (Титаевский, 65), Шония (Вареник, 46), Марийко (футболист на просмотре, 46), Саблин, Штогрин (футболист на просмотре, 65). Голы: Семенина (15), Бондаренко (62), Цебро (73), Жичиков (78).

В первом тайме дальним ударом открыл счёт Игорь Семенина. Во второй половине встречи николаевцы трижды огорчили вратаря «Черноморца». Сперва точным выстрелом с линии штрафной удвоил преимущество «корабелов» потенциальный новичок, полузащитник Алексей Бондаренко. Затем Михаил Цебро после навеса оказался проворней всех в штрафной площадке и воплотил игровой перевес в очередной гол – 3:0. Финальную точку поставил точный удар в дальний угол от Максима Жичикова – 4:0.

Из-за травм не смогли принять участие в игре Виктор Берко, Роман Попов, Александр Лучик и Владислав Ляшевский. На просмотре в МФК «Николаев» находится ряд футболистов. Это 25-летний голкипер Егор Попович (предыдущий клуб «Ингулец», Петрово), 23-летний вратарь Денис Старченко («Энергия», Новая Каховка), 22-летний защитник Евгений Потароченко («Жемчужина», Одесса), 28-летний опорный полузащитник Олег Дмитренко («Нива», Винница), 21-летний полузащитник Владислав Дворовенко («Факел», Липовец), 25-летний полузащитник Алексей Бондаренко («Реал Фарма», Одесса), 23-летний полузащитник Валерий Коверник («Ингулец», Петрово), 23-летний форвард Виктор Мартян («Торсаммаре», Швеция).