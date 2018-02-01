Спасатели просят николаевцев не рыбачить на замерзшей реке – лед стал ненадежным

В Николаеве спасатели 31 января провели информационно-профилактический рейд по предотвращению чрезвычайных ситуаций на заледеневшем Южном Буге в микрорайоне Намыв.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели общались с любителями зимней рыбалки и прохожими. Сейчас лед на реке примерно 10-12 см, но из-за плюсовой температуры днем он подтаял и стал ненадежным. Спасатели рассказали горожанам о средствах спасения, которые могут пригодиться:

- Крепкая веревка, даже обычный шарф, или длинная палка подойдут для спасения человека, который провалился под лед. Забросив их, следует тянуть утопающего в направлении, откуда пришли – там лед будет крепче. Кроме того, не следует испытывать судьбу и идти на замерзший водоем в оттепель – это очень опасно! - говорили специалисты ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные в Николаеве провели профилактические беседы с детьми, которые вместо занятий катались на коньках по льду.