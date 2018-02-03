Судья из Березанки из-за адвоката и распространения слухов обратилась в Высший совет правосудия

Судья Березанского районного суда Николаевской области Наталья Гапоненко обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в ее деятельность.

Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

Судья рассматривает иск о лишении родительских прав и посчитала действия адвоката одной из сторон недопустимыми.

«Представитель истицы, адвокат сообщила мне, что ответчик рассказывает жителям села, что решение по делу будет принято в его пользу, так как он знаком с помощником судьи, который якобы уже написал это решение. Адвокат эту информацию получила от родственников истицы», - пишет судья.

При этом она отмечает, что помощник судьи не имеет отношения к составлению проектов решений гражданских дел и ему эту работу не поручали. Судья предупредила адвоката о «недопустимости сбора, использования и распространения информации с целью дискредитации суда». Несмотря на это, адвокат на судебном заседании 31 января заявила о слухах, которые распространяет ответчик. Суд вынес предупреждение адвокату.

«Считаю необходимым обратиться с сообщением о вмешательстве в мою деятельность как судьи с целью влияния и дискредитации суда», - написала Гапоненко.

Напомним, ранее сообщалось, что судья Гапоненко отпустила под личное обязательство двух граждан Грузии, которые в Коблево отобрали автомобиль у мужчины.