Николаевский «Реал» вышел в финал четырех Кубка Украины по гандболу

Николаевская женская гандбольная команда «Реал» дважды обыграла киевский «Спартак» и вышла в финал четырех Кубка Украины.

Об этом сообщили в Федерации гандбола Украины.

Первый матч закончился минимальной победой николаевских девушек – 27:26. Во второй встрече они сумели обыграть соперниц с большим отрывом – 25:14. Во втором матче пятью голами отличилась Бабий, четыре мяча закинула Аксенова и три – Червякова.

Напомним, что ранее николаевский «Реал» дважды проиграл лидеру женской гандбольной Суперлиги.