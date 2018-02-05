Николаевский «Реал» вышел в финал четырех Кубка Украины по гандболу

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Николаевская женская гандбольная команда «Реал» дважды обыграла киевский «Спартак» и вышла в финал четырех Кубка Украины.

Об этом сообщили в Федерации гандбола Украины.

Первый матч закончился минимальной победой николаевских девушек – 27:26. Во второй встрече они сумели обыграть соперниц с большим отрывом – 25:14. Во втором матче пятью голами отличилась Бабий, четыре мяча закинула Аксенова и три – Червякова. 

Напомним, что ранее николаевский «Реал» дважды проиграл лидеру женской гандбольной Суперлиги.

Вадим Богданов

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