МБК «Николаев» дома умудрился проиграть харьковскому «Политехнику»

«Николаев» в матче баскетбольной Суперлиги 3 февраля проиграл харьковскому «Политехнику».

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

МБК «Николаев» - «Авантаж-Политехник» - 83:89 (20:24, 20:15, 16:25, 27:25) Н: Тонченко 4, Мусиенко, Носков 13 + 5 передач, Онуфриев 11 + 7 подборов, Кушниров 15 + 5 подборов, Иванов 6, Шостуха 17, Давидюк 2, Хохоник, Попов 15 + 5 подборов + 5 передач. П: Йованович 22, Козлов 11 + 6 передач, Барнс 17 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Рочняк 14 + 7 подборов, Вуйович 21 + 10 подборов.

Ключевым отрезком игры стала третья четверть. «Николаев» пропустил рывок гостей 13:0, которым «Политехник» перевернул все с ног на голову. В заключительной четверти решающие минуты более удачно провели гости, которые сумели воспользоваться ошибками соперника и реализовать свои броски. Попов благодаря результативному индивидуальному проходу сумел сократить отставание до 3 баллов, однако на большее хозяев не хватило. Гости удержали победный счет, и «Политехник» впервые в сезоне обыграл «Николаев», оформив вторую выездную победу за неделю.

Напомним, что ранее МБК «Николаев» в овертайме проиграл дома «Днепру».