Николаевская бадминтонистка завоевала «серебро» на чемпионате Украины

Николаевская спортсменка Юлия Казаринова в паре с харьковчанкой Еленой Прус завоевала серебряную медаль на чемпионате Украины по бадминтону, который проходил в городе Днепр.

Об этом сообщили в Федерации бадминтона Украины.

В парном разряде Казаринова и Прус противостояли харьковчанкам Марие Ильинской и Елизавете Жаркой. Казаринова и Прус выиграли первый сет, но уступили во втором и третьем. При этом им не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать титул чемпионок Украины, ведь они выиграли в этой категории в прошлом году.

Федерация бадминтона Николаевской области уточняет, что еще одна представительница Николаева Татьяна Потапенко в дуэте с львовянкой Кристиной Джагонбековой оказались на четвертом месте в парном разряде.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский «Реал» вышел в финал четырех Кубка Украины по гандболу.