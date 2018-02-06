«Филадельфия Иглз» выиграла Супербоул, победив в результативном матче «Патриотов»

Решающий матч сезона НФЛ выиграла «Филадельфия Иглз» - «Орлы» впервые в своей истории завоевали Супербоул.

Об этом сообщает сайт «First and goal».

Ник Фоулс Том Брэди

«Нью-Ингленд Пэтриотс» - «Филадельфия Иглз» - 33:41 (3:9, 9:13, 14:7, 7:12)

Легендарный квотербек «Патриотов» Том Брэди набрал 505 ярдов и 3 тачдауна, но этого не хватило для итоговой победы. Год назад он установил рекорд, набрав 466 ярдов, а сейчас сам же его побил. Перед игрой ему присвоили звание MVP сезона.

Оппонент Брэди – квотербек Ник Фоулс набрал также 3 тачдауна и 373 ярда и был признан лучшим игроком матча. Еще в конце регулярного чемпионата Фоулс был запасным игроком, но после травмы лидера «Филадельфии» он попал в основной состав и привел свою команду к чемпионству.