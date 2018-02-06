В Николаеве состоялся открытый чемпионат города по плаванию среди юниоров и ветеранов

В Николаеве 2 февраля в бассейне Филиала дворца спорта («Трудовые резервы») состоялся открытый чемпионат города по плаванию среди юношей и девушек 2002-2010 г.р. и спортсменов категории «мастерс».

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

В первенстве приняли участие более 100 спортсменов из Одессы, Геническа и Николаева, которые представили 7 ДЮСШ. От ДЮСШ «Зоря» золотые медали завоевали следующие пловцы разных возрастов: Евгений Мальцев (дистанция 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине), Стас Гриськов (50 метров на спине, 50 метров вольным стилем), Илья Мартынюк (100 метров на спине), Владимир Татарин (100 метров вольным стилем), Даниил Станиславенко (100 метров брасс), Алексей Олешко (200 метров брасс).

Среди юниоров Екатерина Щербина была первой на двух дистанциях – 50 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. На дистанции 100 метров брассом «золото» у Оксаны Фадеевой, и на дистанции 200 метров брассом победу одержала Ксения Воробьева.

Также отмечается, что воспитанники ДЮСШ «Зоря» из-за того, что в самой спортшколе бассейн не работает, вынуждены уделять больше внимания «сухим» тренировкам.

Анатолий Наклевкин - Что касается наших совсем юных спортсменов, то конечно, две тренировки на воде в неделю мало, да и не все могут возить детей по субботам в «Трудовые резервы», а в воскресенье в «Водолей». Еще пугает безразличие со стороны областного руководства федерации плавания, казалось бы, открытый чемпионат города, а где представитель федерации, где представители городского, областного управления физкультуры и спорта? Неужели никто из вышеупомянутых организаций не понимает, что будущее этой страны это наши дети, спортсмены здоровые молодые люди, - приведены слова тренера ДЮСШ «Зоря» по плаванию В.Мороза.

Также отмечено, что в категории «мастерс» в чемпионате принял участие самый старший участник соревнований – 87-летний Анатолий Наклевкин, который является чемпионом мира 2017 года по плаванию в своей возрастной категории. Он преодолел дистанцию в 50 метров вольным стилем за 1 минуту и 7 секунд.