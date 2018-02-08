Спасатели соревновались за первенство в гиревом спорте: первое место завоевали пожарные из Очакова

В четверг, 8 февраля состоялся второй этап лично-командных соревнований по гиревому спорту среди сотрудников Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Традиционно встреча началась с жеребьевки. Свою силу мужчины демонстрировали в упражнениях с 32 килограммовыми гирями в семи весовых категориях по программе двоеборья (толчок двух гирь от груди двумя руками и рывок гири поочередно одной и другой рукой).

Первое место завоевали очаковские спасатели, вторую позицию заняла команда из Новоодещины, спасатели Березанского района заняли третье призовое место.

По итогам первого этапа соревнований, который прошел 6 февраля на базе спортивного комплекса 27 ГПСЧ в Южноукраинске, победу одержала команда спасателей из Первоймаска, второе место завоевали хозяева соревнований, третье - спортсмены из 28 ГПСЧ (город Южноукраинск).

Организаторы мероприятия поздравили победителей грамотами и пожелали хороших результатов в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские сотрудницы ГСЧС получили призовые места в соревнованиях пожарно-спасательных служб.