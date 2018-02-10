В Николаеве прошел чемпионат Украины по академической гребле: трое николаевцев заняли призовые места

В Николаеве, 3-4 февраля проходил чемпионат Украины по академической гребле в закрытых помещениях на гребных тренажерах «Concept-2».

Об этом сообщает пресс-служба Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 10 областей Украины.

«Среди женщин первое место заняла спортсменка Елена Буряк, которая в марте 2018, вместе с Антоном Бондаренко будет участвовать в Чемпионате Мира в США. Среди женщин в легком весе первое место заняла Анна Дымова, третье место - Ольга Щербина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам этих соревнований будет комплектоваться состав сборной команды Украины.

Напомним, что николаевская спортсменка Елена Буряк взяла золотую медаль 36-го открытого Чемпионата мира в закрытых помещениях на гребных тренажерах «Concept-2».